Joven que departió con Andrea Cabrera el día de su muerte dice que amiga de ella llevaba éxtasis

La hija del general (r) Fabricio Cabrera tomó varias bebidas energizantes antes de morir, según lo que declaró en la Fiscalía Jaime Andrés Esparza.

De acuerdo con el testimonio, una de las amigas de la fallecida habló de llevar pastillas de éxtasis para la noche de rumba que estaba por comenzar.

"Me dijo: 'bueno, qué es lo que hay’ y me manda un audio donde me dice: ‘ya tengo más pepas, qué es lo que hay, qué es lo que hay’. Yo le respondo: póngase seria”, declaró Esparza.

El abogado del declarante, el exfiscal Mario Iguarán, se refirió a lo que presuntamente aconteció la trágica noche.

“Yo creo que aquí lo que importa es buscar la verdad. Como por ejemplo, por decir algo, que estaban en una noche de rumba donde todos consumían, donde todos no solo ese día, sino antes, podían haber consumido ese tipo de sustancias”, indicó el jurista.

Esparza desconoció en qué momento María Andrea ingirió voluntaria o involuntariamente el éxtasis mezclado con alcohol y entregó detalles de lo que se consumió esa noche.

“Pedimos entre 6 a 8 botellas de aguardiente. todos tomamos, menos Lina León, porque a mí no me recibió ninguna copa. Ella sí ingirió una copa de whisky. Eso lo estaban tomando con los administradores y conocidos de Mauricio Ladino. De resto, tomamos aguardiente. Lo que sí vi fue que María Andrea tomó bastantes Red Bulls”, indicó Esparza ante la Fiscalía.

Iguarán aseguró que su defendido está abierto a dar cualquier explicación ante las autoridades.

La versión no encaja con la dada por dos amigas de María Andrea Cabrera, quienes aseguraron que ninguna de ellas consumió esta droga por voluntad propia y que alguno de sus acompañantes la habría mezclado con el trago que estaban consumiendo esa noche, lo que produjo el deceso de la joven.