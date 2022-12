Joven que resocializaba pandilleros fue asesinado cuando intentó frenar riña en Barranquilla

Kevin Senior, de 23 años, quiso mediar para que no agredieran a otro muchacho. Expandilleros a los que ayudó lo recuerdan con agradecimiento.

El joven fue asesinado en el barrio Siete de abril, cerca de su casa. “A ellos como que no les gustó que el hijo mío venía con el muchacho al cual ellos no gustaban”, explicó su padre, Medardo Senior.

La misión de Kevin, dijo su papá, era sacar del mundo de las pandillas a los jóvenes del barrio. Muchos dejaron los vicios de la calle y ahora ganan el sustento trabajando en barberías.

“Muchas veces andé también en pandillas, hasta que me echaron de la casa y él como siempre ha sido una buena persona me recibió en su casa”, afirmó Luis Ángel, uno de los jóvenes que recibió ayuda de Kevin.