Joven venezolano no atendió advertencias sobre fuerte oleaje y se ahogó en Atlántico

Ricardo Martínez, de 18 años, se encontraba pescando con un amigo en Puerto Colombia.

“El muchacho se desesperó en la mitad del agua, yo lo intenté sacar, pero él me estaba hundiendo a mí (…) Lo empujé hacia arriba y salí hacia la orilla” en el Lago Cisne, narró Eduardo Zuleta.

“Se hundió como a 15 metros de la orilla, se desapareció”, agregó.

El cuerpo sin vida de Ricardo fue rescatado y las autoridades lamentaron que haya pescadores y turistas que no acaten las recomendaciones de no entrar al agua debido a los fuertes vientos que intensifican el oleaje en esta temporada.