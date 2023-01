Jóvenes de 14 años fusilaban a sus compañeros: la barbarie del reclutamiento de menores en las FARC

Iván González, magistrado de la JEP encargado de desentrañar este fenómeno, reveló las terribles prácticas a las que eran sometidos niños y adolescentes.

¿Cómo está enfrentando este desafío de investigar el reclutamiento de menores de edad por parte de las FARC?

Iván González Amado: “Estamos enfrentando el desafío no solamente en relación con el reclutamiento, sino en todas las consecuencias que trae. Estamos intentando establecer cuáles fueron las condiciones relacionadas con la violencia sexual, con el control de planificación, con los abortos. También con otras actividades propias de la guerra: la utilización de los niños en el empleo de las armas”.

Cifras sobre este fenómeno

IGA: Realmente la información oficial que tenemos es bastante precaria. Por ejemplo, no tenemos sino cerca de 9.000 registros únicos de víctimas de reclutamiento.

Sin embargo, hay otros datos a nivel no estadístico que cifran el reclutamiento de menores de edad en más de 15.000, la mayoría hombres y casi 3.000 mujeres. De todos estos datos, realmente solo hemos encontrado 10 sentencias condenatorias. Hemos identificado 318 personas sindicadas. De esas, solo 139 están dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Es vergonzoso que después de semejante barbarie que solo haya 10 sentencias

IGA: Es bastante preocupante que el Estado no le hubiera puesto atención al reclutamiento de menores, no solamente de parte de las FARC, sino de todos los grupos en conflicto. A mí me parece que la violación que se produce a los derechos fundamentales de los menores es absolutamente inadmisible. La guerra es atroz, pero es todavía más atroz cuando vinculamos a los niños a la guerra.

Violencia sexual contra menores reclutados por las FARC

IGA: De eso no se habla, hemos podido establecer solamente 92 hechos ligados con violencia sexual. Estamos mirando conductas relacionadas con el acto sexual violento, la planificación forzada, el aborto forzado y la esclavitud sexual.

¿Para los exguerrilleros es más fácil confesar que mataron por montones a que abusaron de alguna persona?

IGA: Para los actores de la guerra es casi que dignificante ser actor de muertes al enemigo, pero es muy denigrante ser actor de actos de violencia sexual.

He conocido relatos de miembros de las FARC que nos cuentan que ellos no soportaban este tipo de conductas de violencia sexual y las castigaban con el fusilamiento. Cosas que son pavorosas, relatos de mujeres menores de 18 años, incluso algunas menores de 14 años, que fueron accedidas por sus compañeros a la fuerza, el mismo día que llegaban a ser parte de la guerra.

Algunos comandantes tenían, por ejemplo, la preferencia por reclutas recién ingresadas a la organización. Había una regla en donde era el comandante quien autorizaba a las mujeres a tener relaciones sentimentales.

¿Han podido documentar episodios de menores que tuvieron que asesinar a sus compañeros?

IGA: Ante faltas graves, jóvenes de 14 y 15 años tenían que fusilar a sus compañeros que consideraban parte del ‘parche’ de ellos, con quienes tenían una estrecha relación y, sin embargo, tenían que fusilarlos.

Hace parte de las distorsiones propias de la guerra, pero también del régimen disciplinario que se implanta dentro de un ejército irregular

¿Cuántos menores de edad reclutados perecieron en desarrollo del conflicto?

IGA: Hemos encontrado 60 fusilamientos, 8 suicidios, pero todavía estamos trabajando en los desaparecidos y en los muertos a consecuencia de la guerra.

Por esto, los máximos comandantes y máximos responsables no solo tendrán que pedir perdón, sino también proponer medidas de reparación.