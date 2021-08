Jóvenes en Caquetá no pueden estudiar por las amenazas de grupos armados a profesores

La Defensoría del Pueblo denunció que en el Caquetá los jóvenes en las veredas se están quedando sin profesores por cuenta de las amenazas.

Ramiro Olaya es un líder social que sufrió un atentado y fue desplazado de su finca en El Paujil, Caquetá, es el caso más reciente del conflicto que se registra en la región.

“Me avisaron que era mejor que me fuera, que me volara porque venían por mí, en el momento no sé quién es, pero me dan a entender que es las FARC, no estoy diciendo yo que son ellos”, manifestó Ramiro.

Por este y otros hechos, las autoridades realizaron una audiencia pública, para analizar el desplazamiento y las amenazas a docentes y líderes sociales, además, del reclutamiento de menores de edad.

“En este momento, tan solo en San Vicente del Caguán , hay 12 casos de lo que va corrido del año; tenemos en Cartagena del Chairá otros seis casos y, en total, en todo el departamento del Caquetá sumamos 24 casos. Lo cual implica que es el departamento con más casos en el país”, manifestó el vice defensor del Pueblo, Luis Andrés Fajardo.

Por las amenazas de grupos armados ilegales, en Cartagena del Chairá, los estudiantes de los colegios rurales se están quedando sin docentes.

“Le damos las gracias a la Fuerza Pública el acompañamiento que ha hecho y por garantizar en estos sectores la seguridad. Esperamos que muy pronto se logre solucionar este problema, ya que estamos perjudicando a los niños, niñas y adolescente”,

Las autoridades anuncian una serie de intervenciones para garantizar la seguridad en la región, en especial, la protección a los menores de edad.