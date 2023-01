Jóvenes le mandan decir a Duque que no tienen nada que perder y que debe sentarse con ellos

No aceptan que los cite virtualmente. Afirman que ya les han quitado todo, el empleo, la pensión y hasta la educación. Estas son sus peticiones.

Durante las marchas, la fuerza de los jóvenes se ha sentido muy presente. En los últimos cuatro días se han hecho sentir con manifestaciones culturales, marchas pacíficas, pancartas y arengas para expresar su descontento .

Se identifican como la fuerza que persiste y esperan que el gobierno nacional los llame a un diálogo. “Esto es un movimiento que tiene rostros visibles, no sirve esa cuestión de citar virtualmente, que es lo que se ha propuesto”, señala Juan Rodríguez, miembro de Acrees, la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior.

Para la mesa de diálogo que desearían tener con el gobierno plantean tres propuestas:

- “Defensa de la vida y del derecho constitucional a la protesta”

- “Cumplimiento integral de los acuerdos firmados con el gobierno”

- “En contra del paquetazo neoliberal de Iván Duque y de la Ocde”.

Como lo plasman en sus pancartas, su fuerza es imparable porque se consideran la generación que no tiene nada que perder: ni empleo ni educación ni pensión.

El balance para ellos es que esta marcha ya ha sido histórica y que, así como lucharon en la marcha estudiantil del año pasado, lo seguirán haciendo por todos los colombianos.

“No solo somos los mismos con los que peleó el año pasado y perdió, sino que somos muchos más. Luego el gobierno no lo puede ignorar y para eso está la gente día tras día sin cansancio”, recalca Juan Rodríguez.



