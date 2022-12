Juan Carlos Martínez busca recomponer su fuerza política en Buenaventura tras 7 años en la cárcel

Su pasado manchado por fraude electoral y parapolítica no es impedimento para que impulse a William Rodríguez y Noris Cano, aspirantes a Senado y Cámara.

Las elecciones parlamentarias del próximo domingo han llegado figuras políticas que se creían olvidadas por sus líos con la justicia. Uno de ellos es el polémico Exsenador Juan Carlos Martínez Sinisterra, quien tras haber purgado casi ocho años de cárcel por vínculos con grupos paramilitares, regresó al puerto de Buenaventura a recomponer su estructura política.

A finales del año pasado un programa emitido por canal local en Valle del Cauca transmitió estas declaraciones:

“Venimos con nuestro proyecto que creyeron que estaba muerto y nos traicionaron, pues venimos a retomar el liderazgo político en Buenaventura”

Era sin duda el regreso del polémico dirigente a la arena electoral. Luego de haber cumplido una condena de siete años y medio por parapolítica y fraude electoral, Sinisterra resucitó y llegó brindando su apoyo a dos candidatos: William Rodríguez Cabal al Senado y Noris Cano que, con la promesa de favorecer a los trabajadores del puerto, quiere llegar a la Cámara.

Noris es una mujer de las entrañas de Martínez Sinisterra. Lo acompaña desde la época en que fundó el PIN, con Luis Alberto Gil, partido tristemente célebre por sus escándalos en la parapolítica, hoy convertido en Opción Ciudadana.

Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, no cree en las bondades de la resurrección de Sinisterra. Dice que Martínez Sinisterra llegó a construir su propia clientela política, voló alto y se estrelló.

“Cae en desgracia por casos de corrupción electoral. Había montado una registraduría paralela para modificar elecciones, por casos general de concierto para delinquir y por casos de corrupción”, recuerda el analista.

Por otra parte, el asesor de campañas políticas Helbert Rengifo dice que Martínez “regresa y es como si no se hubiera ido”, pues “siempre será un referente” en el tema político en Buenaventura.

Aunque Martínez Sinisterra hoy no cuenta con la poderosa maquinaria que gozaba hace 9 años, el 11 de marzo se sabrá si logra, a través de sus candidatos, recuperar su poder político.