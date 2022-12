Juan Esteban Constaín se llevó el Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana

“Es un gran honor que me dieran este premio. Publicar libros en nuestro tiempo es un acto de fe, y yo en lo que escribo trato de celebrar eso, la fe que puede ser posible con dioses o sin ellos”, estas fueron las primeras palabras del escritor Juan Esteban Constaín, quien fue galardonado la noche de este miércoles con el Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana.

“Este es un premio de narrativa del mejor libro publicado en 2014, entonces escogimos a 11 nominados y definimos a los tres finalistas”, comentó Héctor Abad Faciolince, quien dio la noticia de que ya está abierta la convocatoria para la segunda versión de este premio.

Juan Esteban Constaín ganó con la novela 'El hombre que no fue jueves', “ que trata de una ficción basada en la vida de Gilbert Keith Chesterton, quien fue un gran humorista que cometió la herejía de volverse católico e hizo de su fe un instrumento de la tolerancia y la bondad”, afirmó Esteban Constaín.

Los otros dos escritores nominados fueron Ricardo Silva Romero con ‘El libro de la Envidia’ y Margarita García Robayo con la novela ‘Lo que no aprendí’. Ambos manifestaron su satisfacción de haber llegado a ser finalistas de este importante reconocimiento.

El escritor y bibliotecario Héctor Abad Faciolince destacó que el equipo de jurados fue “del más alto nivel”: Enrique Krauze, Nicanor Restrepo, Piedad Bonnett, Darío Jaramillo, Mario Jursich y Alexis De Greiff.

Cabe recordar que el ganador recibió 40 millones de pesos y una obra del escultorHugo Zapata.