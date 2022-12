Juan Fernando Cristo acusa a César Gaviria de encabezar guerra sucia en su contra

La pelea por la precandidatura liberal a la Presidencia está al rojo vivo. Humberto de La Calle se pronunció también sobre la presunta falta de garantías.

“Le hace mucho daño al partido que desde la sede de la dirección Liberal se genere una estrategia de guerra sucia”, dijo en su acusación Cristo, exministro del Interior.

En las toldas rojas se asegura que el enfrentamiento en realidad es entre el samperismo y el gavirismo.

“Mantendré mi línea de no hacer ataques personales. No quiero una campaña sucia ni con el doctor Cristo, ni con ninguno de los contendientes futuros”, le respondió De la Calle.

“Yo espero que esto se supere y el doctor Cristo deberá tener, como es obvio, todas las garantías para que esta decisión del 19 de noviembre sea equilibrada y justa”, añadió el exjefe negociador en el proceso de paz con las FARC.

De la Calle recibió el apoyo del senador Edison Delgado, mientras que a Cristo se sumó el congresista Luis Fernando Velasco. Tanto Delgado como Velasco tenían aspiraciones de llegar a la Casa de Nariño.

Conozca cómo va la imagen de algunos de los precandidatos presidenciales, según la encuesta bimestral Gallup:

