Juan Fernando Petro dice que tiene "la conciencia tranquila" y no teme ser capturado

A propósito de la captura de Nicolás Petro y Day Vásquez, en Caracol Ahora habló Juan Fernando Petro acerca del escándalo en el que se ha visto involucrado, pues el hermano del presidente es acusado de, presuntamente, pactar dineros con extraditables para asegurarles cupos dentro de la paz total.

"Yo he seguido mi caso, soy el protagonista de todo esto, nosotros trabajamos por la paz de este país y yo lo he dicho en todas las entrevistas. Cuando se toca la paz, indiscutiblemente, uno toca aristas monstruosamente complejas del poder que están interesados en la paz de manera externa, pero que su discurso interno es que se continúe con la guerra", dijo.

Agregó: “Uno toca los hilos más profundos del quehacer político, de la corrupción, del narcotráfico, de la violencia y de lo que eso implica políticamente en un país que necesita salir de eso, pero que la gran mayoría de personas, a veces en los territorios, vive de esto”.

Sobre sentir temor de que llegue a ser capturado, Juan Fernando Petro afirmó que “yo estoy tranquilo, sereno, yo lo expresé a todos los medios de comunicación en su momento, de no haber actuado en contra de procesos de derecho y que nunca estuve inmerso en esas cosas. Tengo la tranquilidad de que en cualquier momento la Fiscalía va a sacar algún veredicto ante la opinión pública sobre mi caso, pero tengo la tranquilidad de que en mi caso va a ser favorable a lo que hicimos de manera transparente frente al país con respecto al tema de la paz y de los derechos humanos”.

“Yo sé que esos términos no son reales, sé y tengo que decirlo directamente que aunque hablamos de todos los temas de manera abierta por todo el territorio nacional, hubo gente que vio la estrategia de ganar grandes sumas de dinero utilizando la posición en la que ahora me encuentro, posición que no busqué, la de ser hermano de un presidente de la república. Tengo la conciencia tranquila, siempre he defendido que nunca me involucré en cuestiones oscuras”, agregó.

“Esperaré, simplemente, a que la Fiscalía determine las acciones pertinentes a lo que ellos tengan que concluir y decidir sobre mi caso”, sostuvo.