Juan Fernando Petro: "La justicia tiene que actuar y si llega a ser dolorosa, tiene que ser así"

Juan Fernando Petro, hermano del presidente de la República y quien también está siendo investigado por la Fiscalía en otro proceso, reveló que hace tres días había hablado con el primer mandatario sobre los dos casos en curso. Sin embargo, la captura de su sobrino lo tomó por sorpresa y lo llevó a varias reflexiones sobre el actuar de la justicia.

¿Qué pensó usted tras la captura?

Juan Fernando Petro: la primera reacción es visceral, es distintiva, es el sentimiento de tristeza y de dolor, porque estamos hablando de un miembro de la familia directa, es el hijo del presidente, el sobrino mío. Y da tristeza, duele fuerte porque es la reacción natural de cualquier persona o familia frente a un evento de esta naturaleza. No esperábamos que sucediera. Ahora, es capturado, sí, pero no le han impuesto cargos.

Pienso que cada quien generará sus propias responsabilidades según sus acciones, no hablo de culpas, en este mundo de situaciones tan complejas los seres humanos tomamos decisiones que son nuestra responsabilidad, otra cosa es el sentimiento de culpa sobre esas acciones. Yo creo más en la responsabilidad de nuestras acciones, en una vida en donde todos cometemos errores, porque todos nos equivocamos, nadie está en condiciones de decir ‘lanzo la primera piedra’, indiscutiblemente tiene que haber actos de justicia.

Publicidad

¿A qué se refiere con justicia?

Juan Fernando Petro: porque la justicia debe ser independiente, completamente independizada de los actos políticos. Todos sabemos que el fiscal general de la nación ideológicamente y políticamente está en el lado contrario del accionar político del gobierno actual. Precisamente por eso, si queremos volver a despolitizar la justicia, tienen que ser completamente independientes.



¿Ya logró hablar con el presidente Petro?

Juan Fernando Petro: no, yo estuve con él reunido con él hace tres o cuatro días, pero no se tocó el tema. Solo preguntó por mi caso particular, de cómo iban las cosas y le comenté cómo iban en lo que yo creo, capto y me han dicho, pero no se habla del tema de Nicolás, para nada.

Publicidad

¿Qué representa esto para el futuro del país?

Juan Fernando Petro: la justicia tiene que actuar en un sentido o en el otro, ya se verá si la justicia culpa a Nicolás o no. Será de manera completamente transparente, sin ninguna injerencia. Duela o no nos duela, según como termine la situación. Si llega a ser dolorosa, tiene que ser así, porque sino, cómo vamos a derrumbar políticamente las acciones de un país donde todos nos hacemos trampa todos los días simplemente porque somos la familia del presidente de la República.