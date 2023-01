Juan Manuel Galán pidió unidad en el liberalismo y alianza con candidatos de centro

Ante la división en el partido entre seguidores de Gaviria y de Cristo, el senador instó a que se llegue a la primera vuelta con un aspirante único.

"Por eso he invitado al doctor Humberto de La Calle, al doctor Fajardo, al doctor Pinzón, a todos los candidatos en el espectro del centro, a qué busquen un acuerdo para tener un candidato único antes de primera vuelta", señaló Galán.

Su hermano Carlos Fernando, de Cambio Radical, también se mostró de acuerdo con una gran coalición de centro, aunque no mencionó nombres.

"Espero que en las próximas semanas se fortalezca una propuesta de centro, que nos permita a los colombianos poder escoger y no solamente quedar presos en la discusión entre Petro y Uribe", indicó el congresista.

Humberto de la Calle se mostró de acuerdo con los hermanos Galán, y coincidió con Juan Manuel en refundar el Partido Liberal, más no en revivir una disidencia como el nuevo liberalismo.

"Yo estoy de acuerdo con él, primero en que hay que renovar el liberalismo, refundar el liberalismo; segundo, inspirarnos en la tradición liberal con una visión contemporánea, y tercero, limpiar la política", señaló el aspirante presidencial.

Aunque De La Calle ha dicho que irá solo a primera vuelta, los acercamientos con un sector del Partido Verde, liderado por Claudia López, continúan.