Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga debatieron de cara al país

Hay diferencia entre las cifras oficiales y de gobiernos locales y la sensación de inseguridad en los ciudadanos. ¿Están mal las cifras o la percepción?

Óscar Iván Zuluaga consideró que en el país se vive temor en las calles y para ello propone recuperar el liderazgo del presidente y trabajar de cerca con las autoridades. Consideró importante retomar los consejos de seguridad y luchar contra el microtráfico. Recalcó la importancia de las cámaras de seguridad y especializar a la Policía por el tipo de crímenes.

Juan Manuel Santos aseguró que su gobierno ha trabajado en todos los frentes, pues un país con miedo no puede progresar. "Tenemos tres amenazas: los grupos armados, el narcotráfico y la seguridad ciudadana. En los dos primeros hemos sido contundentes y en el tercero también pero falta aún. Aún nos falta un camino por recorrer", expresó.

"Dimos de baja a 50 jefes guerrilleros y 28 jefes de Bacrim están o en la cárcel o bajo tierra", explicó.

El candidato Zuluaga aseguró igualmente que le preocupa la incidencia de los jóvenes en la violencia ciudadana, y mencionó el problema de las pandillas juveniles. Explicó por ello que las medidas no pueden ser solo policivas sino también de educación.

Finalmente el candidato Santos explicó que, en su gobierno, se ha dotado a la Policía de ayudas tecnológicas y se han creado cuerpos élites de fiscales y que la justicia nos los suelte a los cuatro días.

El país tiene el mismo dilema por 50 años y es qué hacer con las guerrillas. ¿Se compromete con el país a no sabotear a ninguno de los procesos o empeños por la paz que emprenda quien gane la presidencia?

"Nosotros dimos el paso del miedo a la paz. Sabíamos que hacer la paz era más difícil que hacer la guerra. Hemos alcanzado en 4 años más que en 46 años en el proceso. Llevamos 3 puntos y nos faltan 2 en la mesa de negociación para que el conflicto se termine, eso potenciaría al país. Esa esperanza del país debemos volverla realidad", empezó diciendo el presidente.

A lo cual el candidato del Centro Democrático recalcó que él busca una negociación con condiciones. "¿Será mucho pedirle a la guerrilla que deje de reclutar niños, de poner minas y de extorsionar? Son muchos años de esfuerzo de negociación y las FARC siempre se han burlado del país", expresó enfáticamente.

Además agregó que la paz no es solo una negociación con la guerrilla, también es educación y salud, entre otros.

Santos le recriminó a Zuluaga que "poco sabe de paz" y le encaró el hecho de que haya asegurado que no considere que haya conflicto armado interno, que lo que hay es un ataque terrorista. "No reconoció a las víctimas cuando era ministro de Hacienda porque costaban mucho, como si el dolor de perder un hijo se pudiera medir en pesos", le dijo.

Una teoría propone, para cerrar la brecha de la desigualdad, poner más impuestos a la riqueza, pero otra asegura que esto afectará la creación de empresas y por lo tanto de empleo. ¿De qué lado de esa importante discusión está usted?

"Una cosa es grabar con impuestos la riqueza, como creo que se debe hacer, he propuesto mantener el impuesto al patrimonio, y otra distinta es fomentar la inversión, el empleo tiene una gravedad y es la desocupación en los jóvenes. Pero esto solo lo superaremos si se crea un sistema educativo que cree mano de obra calificada y para que sean jóvenes empresarios", explicó Óscar Iván Zuluaga. "El gran empleo en la economía lo debemos generar en dos sectores, el agropecuario y el industrial", añadió.

"Yo me ubicó en la primera teoría. Hay que cambiar un país excluyente a uno incluyente y hemos trabajado en eso. Tenemos la economía más sólida de nuestra historia pero no es suficiente, se necesita crear más oportunidades de empleo, oportunidades para que los hijos progresen, hemos cambiado el modelo económico", puntualizó Santos.

"Por ello se han entregado casas para los más pobres, se decretó la gratuidad total de la educación del grado cero al once, se las aplica las vacunas gratis a los niños", complementó.

El candidato uribista criticó las cifras de crecimiento del actual gobierno y señaló que él quiere ser elegido para que el país crezca a un 6%. A lo que Santos replicó que, como ministro, Zuluaga les quitó horas extras a los trabajadores y beneficios a las madres comunitarias, además le espetó que no quiera entregar casas gratis.

Zuluaga contraatacó asegurando que el gobierno Santos ha sido derrochador.

Desconcierta a los colombianos que la justicia condene a un hombre que se roba una chocolatina y deje sueltos a los protagonistas de escándalos de corrupción como los del carrusel de la contratación. ¿Ante la justicia, en términos de plata, cuál es el compromiso?

Santos aseguró que en su gobierno se ha invertido más recursos en la justicia que nunca antes y que se han aprobado reformas que aceleran los procesos. "Se necesita una justicia más eficiente y daremos los recursos para que pueda cumplir con su deber", explicó el candidato-presidente.

El candidato opositor coincidió en que deben darse mayores recursos a la justicia, pero al mismo tiempo hay que garantizar la eficacia y crear un organismo independiente que vigile los recursos. Propuso que haya un software que permita la coordinación de agendas en juicios, por ejemplo, para que haya más eficiencia.

La controversia vino en el momento en que el presidente le dijo a su oponente que a la justicia había que respetarla y le recordó el caso de las chuzadas. A lo cual este le respondió que la reforma a la justicia fue "una vergüenza histórica".

Enumere tres de las prioridades que van a tener en el escenario internacional para defender los intereses de Colombia y preservar las relaciones diplomáticas.

Óscar Iván Zuluaga explicó que va a defender la carta democrática de la OEA, pues allí están los valores esenciales. "Hay que luchar con la comunidad internacional para enfrentar los enemigos de la democracia, como el terrorismo y el narcotráfico y hay que tener firmeza para exigir que se luche contra estos", señaló.

"Volver a la agenda del narcotráfico y el terrorismo es volver al pasado. Dejamos de ser un país de dejar a un país para volver, de estar a punto de una guerra con Venezuela y Ecuador a tener buenas relaciones", respondió el candidato de la Unidad Nacional. Añadió que muchos países han eliminado la visa a los colombianos y que el país ahora está presente en muchas instancias internacionales.

"Con Venezuela tenemos grandes diferencias pero cuando los mandatarios pelean los pueblos sufren", le dijo a Zuluaga y agregó que con el vecino país se trabaja conjuntamente por medio de la diplomacia.

"Ser presidente requiere mayor responsabilidad, no puedo obligar a un país a hacer esto o lo otro", finalizó el candidato - presidente.

A Colombia y a América Latina le ha ido bien económicamente, pero eso está por acabarse. ¿Qué van a hacer para enfrentarse a ese nuevo escenario?

Santos señaló que The Economist, la revista más prestigiosa del mundo en temas políticos y económicos, escogió a Colombia como una de las seis economías más dinámicas del mundo y destacó que en su gobierno se construyeron indicadores sólidos.

Zuluaga replicó que su propuesta incluye políticas públicas para que el país tenga mayor inclusión, tales como reducir el costo de energía para mayor competitividad, reducir los costos de transacción del sistema financiero, una justicia que sea base de la competitividad.

¿Es partidario de crear salarios mínimos para los médicos, quienes se quejan de sus ingresos?

"La base del sistema de salud es el paciente, mi propuesta es nivelar el salario de los médicos. No es un problema de fijar su salario, es reconocer que para que haya trato humano al paciente debe haber remuneración justa para el médico", explicó inicialmente Óscar Iván Zuluaga.

También agregó que hay que graduar un mayor número de médicos especialistas y aumentar el número de camas en todas las regiones.

"Eso ya existe", le replicó Santos. "Nosotros recibimos la salud en estado terminal, lo que nos dejaron fue un caos absoluto y lo recuperamos poco a poco, pasamos la ley estatutario que convierte la salud en un derecho y no un negocio. Es importante acabar de arreglar la parte financiera".

Finalmente, los candidatos tuvieron un minuto para decirles a los colombianos por qué deben considerar votar por ellos:

