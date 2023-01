Juan Pablo Bieri, gerente de RTVC, renuncia tras polémica con programa ‘Los Puros Criollos’

La Fundación para la Libertad de Prensa lo responsabiliza de querer acabar con la producción por comentarios de su presentador sobre reforma del gobierno.

En diciembre del año pasado, ‘La Pulla’, producto de El Espectador, cuestionó que el gobierno del presidente Duque buscaría reducir el presupuesto de la producción para la televisión pública con la aprobación de una nueva ley. Santiago Rivas, presentador de ‘Los Puros Criollos’, criticó ese y otros contenidos del proyecto.

“Eso es lo que preocupa a la gente, que la televisión pública se va a quedar sin recursos y sin posibilidades de crecer”, dijo entonces Rivas.

Días después Santiago Rivas denunció que había sido censurado y que ‘Los Puros Criollos’ saldría de la programación de Señal Colombia.

La gerencia de RTVC, sin embargo, negó la censura, pero en las últimas horas la Flip reveló una grabación en la que el gerente Juan Pablo Bieri dice: “Lo ponemos tres de la mañana, no tengo ni idea, pero no puede ser. Él no sabe, digamos no tiene ni idea, de lo que está diciendo. Segundo, se está burlando del Estado, se está burlando de la entidad que le da de comer y le paga un sueldo”.

Tras la revelación, Bieri presentó su carta de renuncia. Aunque en el programa Mañanas Blu, de Blu Radio, negó de nuevo que hubiera censurado la producción: “El censurador de Bieri, si existiera, ‘Los Puros Criollos’ estaría pasándose a las tres de la mañana.

Bieri, quien se desempeñó como jefe de comunicaciones de la campaña de Iván Duque, reconoció que cometió un error.

“La ‘primiparada’ que más me arrepiento es pensar que la gente que lo rodea a uno, a pesar de su contrato y su cláusula de confidencialidad, es gente de confianza”, dijo.

La última palabra sobre las denuncias de censura contra el exgerente y las irregularidades en contratación que él denunció antes de su renuncia, la tiene la Procuraduría que ya abrió investigación.

En contexto:

Audio probaría la censura de Juan Pablo Bieri, gerente de RTVC, a ‘Los Puros Criollos’