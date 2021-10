Júbilo en Pasto por liberación de la hermana Gloria Cecilia Narváez: así le contó a su congregación

La hermana Gloria Cecilia Narváez, quien estuvo secuestrada más de 4 años en Malí, envió un saludo a sus compañeras de congregación franciscana tras reunirse con el papa Francisco en Roma :

Quiero en este momento saludarlas, agradecerles de todo corazón las oraciones, la alegría de tener hermanas. Gracias por todos sus sacrificios, oraciones, su testimonio de vida. Les pido perdón por todas las faltas o las cosas malas que hay en mí, pero de todo corazón les agradezco todo lo que han hecho por mí, por mi familia. Ojalá algún día nos volvamos a ver y a encontrar y gracias también por su testimonio misionero de cada una de ustedes, las quiero a todas muchísimo, oro mucho por ustedes y que Dios las siga bendiciendo en la misión que cada una de ustedes tiene. Con cariño, Gloria

De igual manera, realizó una llamada telefónica a la hermana superior de las franciscanas en Pasto para agradecerles. Así fue la conversación, según la provincial Carmen Isabel Valencia: "ella me sorprendió con la llamada telefónica a las 5 de la mañana. Una voz también radiante, feliz (…) le dije ‘Gloria, ¿cómo te encuentras?’, me dijo: ‘Carmen, estoy muy bien, estoy agradecida, me encuentro libre, soy libre’. Me repetía varias veces ‘soy libre, estoy feliz, anhelo muy pronto regresar a Colombia’... pero eso, creo, va a ser mas tarde".

La hermana Gloria Cecilia Narváez pasará varias semanas en Roma, en procesos de recuperación e inmunización contra el COVID para posteriormente viajar a Colombia y reencontrarse con sus compañeras y familiares en Pasto.