Judíos en Colombia piden a Procurador aclarar posición sobre Holocausto

A través de un comunicado, la Confederación de Comunidades Judías de Colombia (CCJC) señaló que "dada la importancia del tema, no puede quedar duda alguna acerca de la posición del Jefe del Ministerio Público sobre el mismo, por lo que le solicita de la manera más respetuosa conocer su respuesta y aclarar públicamente su posición frente al Holocausto".

Por ello, instó a Alejandro Ordóñez a responder a la pregunta "si al igual que algunos obispos lefebvristas (comunidad del arzobispo Marcel Lefebvre), él también es negacionista del holocausto judío", interrogante que le hiciera el periodista Héctor Abad Faciolince el pasado 8 de abril, y que prefirió no responder.

Le recordó al alto funcionario que el régimen nazi que imperó en Alemania entre 1933 y 1945 "segó la vida de seis millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial a través de un diabólico plan de exterminio llevado a cabo por el régimen nazi y sus colaboradores".

Por su parte, la oficina de prensa del Ministerio Público informó que aún desconocen si Ordóñez dará o no alguna respuesta a la Comunidad Judía del país, sobre el tema antes mencionado.

Adicional a esto, Daniel Coronell, en una columna publicada en la Revista Semana, señala "que hay evidencias de que hubo cercanías y afinidades entre el señor Armando Valenzuela" -que inspiró un movimiento nazi en Colombia- y el procurador.