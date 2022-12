Juez declara inocente a Carlos Cárdenas por caso Colmenares

La Fiscalía le había imputado a Cárdenas los delitos de homicidio y soborno . El ente acusador argumentaba que el joven estaba involucrado en el supuesto asesinato de Colmenares.

El juez 27 de conocimiento, sin embargo, consideró que no está probado dicho homicidio y, mucho menos, la relación de Cárdenas con lo ocurrido.

El funcionario determinó que "pese a que se logró establecer la muerte de Luis Andrés Colmenares Escobar, no existe certeza que permita llevar al convencimiento de que sea un homicidio".

Las declaraciones e informes científicos realizados por los médicos forenses, peritos e investigadores, según la decisión del juez, no ofrecieron certeza sobre el hecho de que se trató de un homicidio puesto que no se superaron los requisitos exigidos.

"Se planteó la posibilidad de homicidio pero no es una certeza", aclaró el administrador de justicia.

Por la muerte de Colmenares, cuyo cuerpo apareció en el caño El Virrey el 31 de octubre de 2010, están siendo juzgadas Laura Moreno y Jessy Quintero . Ellas, como Cárdenas, han dicho que el joven estudiante de los Andes probablemente se suicidó.