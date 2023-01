Juez deja nuevamente en libertad a los hermanos Mora Urrea, dueños de Supercundi y Merkandrea

Luis Alirio y Uriel, señalados de ser testaferros de las FARC, fueron liberados ya que se determinó que habían asistido a todos los llamados de la justicia.

La semana pasada, los hermanos Luis Alirio y Uriel Mora Urrea, dueños de los supermercados Supercundi y Merkandrea, se entregaron ante las autoridades debido a la orden de captura solicitada por la Fiscalía bajo los cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Sin embargo, un juez de control de garantías de Bogotá los dejó en libertad en la tarde de este lunes.

El togado determinó que los acusados podrán enfrentar sus procesos en libertad ya que no había pruebas suficientes para asegurar que representaran un riesgo para la sociedad o que no se fueran a presentar frente a los llamados de la justicia.

Cuatro meses atrás, otro juez del circuito había dejado en libertad a los hermanos Mora Urrea ya que el ente acusador no dio las razones que confirmaran que existía el riesgo de que se fugaran.