Juez envía a la cárcel a mujer señalada de determinar masacre niños en Caquetá

En las últimas horas un juez de control de garantías ordenó encarcelar a la cárcel a Luzmila Artunduaga, señalada de ser la determinadora de la masacre de cuatro niños en Florencia, Caquetá.

Al igual que a la señalada, fue enviado tras las rejas José Aleisy Vega, quien también tendría relación con el múltiple crimen.

En la audiencia, que se extendió hasta altas horas de la noche de este martes, la Fiscalía les imputó los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas y tentativa de homicidio. Ninguno de los acusados aceptó los cargos. Por el contrario, ambos aseguraron a Noticias Caracol que son inocentes.

“Las calumnias son berracas porque yo no mande a matar a nadie.Esa es mi conciencia que no mande a matar a nadie”, indicó Luzmila Artunduaga.

Al término de la audiencia, uno de los hermanos de las victimas aseguró que había una disputa por quedarse con unas tierras.

“Ellos eran los que le estaban quitando, porque mi papá compro esa posición de la tierra. No es como dicen que mi papá se estaba apropiando de esa reserva forestal” aseguró el pariente de los niños fallecidos.

Según la Fiscalía en las próximas horas es posible que se soliciten y expidan dos nuevas órdenes de captura relacionadas con el caso.

Los operativos se centran por ahora en la búsqueda de Jainer Antonio Urueña Esquivel, señalado de ser quien consiguió a los presuntos sicarios, es decir a Crístofer Chaves y a Henderson Carrillo, alias 'Chencho', para que cometieran los asesinatos.