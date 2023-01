Juez lo envió a prisión pero Inpec lo dejó en Escuela de Caballería: polémica por reclusión de Arias

Aunque el togado que vigila el cumplimiento de la sentencia dispuso que fuera llevado a la cárcel La Picota, dejó en manos del organismo la decisión final.

Un documento del juez segundo de ejecución de penas fue el que despertó la polémica. Aunque el togado designa como sitio de reclusión de Andrés Felipe Arias La Picota, al mismo tiempo dejó en manos del Inpec el sitio donde debe permanecer Arias, tal como lo establece la ley. Por ahora, el Inpec eligió un lugar especial que es la Escuela de Caballería.

Arias estuvo en la Escuela de Caballería entre el 2011 y el 2013 cuando estuvo detenido por el mismo caso. En aquella ocasión, recuperó su libertad y entonces buscó asilo en Estados Unidos desde donde llegó extraditado el pasado viernes.

Pero esta no es la única polémica que ha desatado la llegada de Arias al país para cumplir la condena de 17 años y 4 meses de cárcel, que le impuso la Corte Suprema de Justicia, y que por cuenta de un proyecto de ley que radicará el Centro Democrático podría tener una doble instancia. Beneficio que no cobija por ahora al exministro de Agricultura, pues la medida fue tomada en 2018 y no es retroactiva.

La iniciativa tiene detractores por los efectos que podría traer sobre los fallos condenatorios.

El proyecto que será radicado en el Congreso el próximo 20 de julio, abriría la puerta para que los 232 aforados condenados por parapolítica o corrupción, entre 1991 y 2018, accedan a la doble instancia.