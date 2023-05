Álvaro Uribe, a juicio: jueza niega preclusión del proceso contra el expresidente

En la tarde de este martes, 23 de mayo de 2023, la juez 41 de conocimiento de Bogotá negó la solicitud de preclusión de la investigación que se adelanta contra el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos y deberá ir a juicio.

La decisión de la juez obedece propiamente al proceso en contra del exmandatario por los delitos de soborno y fraude procesal.

Durante la audiencia, la juez indicó que no se cuenta con nuevas pruebas que permitan cerrar la investigación y que existen elementos suficientes para continuar con el proceso.

La juez resaltó dos puntos claves. Uno de ellos tiene que ver con Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella en este caso, quien, de acuerdo con la togada, tiene toda clase de validez en el marco de esta investigación que se inició en el año 2008 por parte de la Corte Suprema de Justicia.

El otro aspecto está relacionado con que, al parecer, el delito de soborno sí se configuró y el expresidente Álvaro Uribe Vélez habría sido uno de los partícipes.

Cabe recordar que, en 2020, la Corte Suprema de Justicia envió a la cárcel a Álvaro Uribe, quien en ese entonces era senador de la República, como medida preventiva por los dos delitos de soborno y fraude procesal.

Una vez el expresidente renuncia a su fuero como congresista, su proceso pasa a la Fiscalía General de la Nación, que, en una primera oportunidad, había también solicitado la preclusión del proceso.

No obstante, una juez de conocimiento negó esa petición en su momento y también precisó que había méritos para investigar al exmandatario de los colombianos.

A raíz de esta decisión, la Fiscalía volvió a hacer la solicitud y, este martes, la juez 41 de conocimiento de Bogotá la negó una vez más.

Álvaro Uribe reiteró su inocencia

En marzo pasado, el expresidente compareció nuevamente ante un juez por este caso y reiteró que no ha cometido ningún delito y que no hay ninguna prueba que lo vincule a los presuntos sobornos a testigos.

“Debo decir que no busqué nada distinto a corroborar informaciones que afectaban mi honor, mi libertad, mi familia, mis amigos, mi honra, a mis compatriotas que han confiado en mí. Pretendía defenderme, no desacreditar al doctor Iván Cepeda. Me he basado en lo que en dos ocasiones ha dicho la Fiscalía y, por supuesto, para poder decir lo contrario en todo lo que han expresado los abogados que me acusan, que en mi concepto no tienen relación con la verdad”, expresó el expresidente Álvaro Uribe.

Y añadió: “En este proceso no hay una sola evidencia, no hay un solo indicio, una sola inferencia, como dicen los tratadistas del derecho penal, que pueda decir que yo condicionaba la declaración de algunos de los testigos, no hay una sola prueba. No hay nada de donde se pueda inferir que yo ofrecí beneficios”.

También indicó que no le pidió a Diego Cadena, su abogado para la época de los hechos, que sobornara a testigos para que cambiaran su versión en la Corte Suprema de Justicia.