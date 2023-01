Juez ordena a la Cámara de Representantes a pronunciarse sobre excusa presentada por Jesús Santrich

El exguerrillero argumentó el pasado 27 de julio que no podía posesionarse en el Congreso por motivos de fuerza mayor.

El juzgado 61 administrativo de Bogotá le ordenó a la mesa directiva de la Cámara de Representantes que se pronuncie dentro de las próximas 48 horas sobre la excusa presentada por Santrich para no posesionarse el pasado 20 de julio.

El exlíder guerrillero, que se encuentra en la cárcel en espera a que se resuelva su pedido de extradición a los Estados Unidos, radicó una tutela para que la Cámara estudiara la excusa en la que justificaba su imposibilidad de tomar el cargo. En el mismo texto pidió que, si no había pronunciamiento de la corporación, fuera el juez el que lo posesionara.

El tribunal consideró que existía una vulneración del derecho de participación política por parte de la mesa directiva al no recibir los descargos del exguerrillero. Sin embargo, consideró que no podía darle posesión ya que esta labor es propia del cuerpo legislativo.

Sobre la orden del tribunal, el presidente de la Cámara de Representes, Alejandro Chacón, respondió: “Yo no puedo tramitar una excusa a quien hoy no es congresista porque no lo hemos posesionado como congresista, porque todos saben indudablemente la imposibilidad de él de acercarse a una posesión como lo ordena la ley quinta"