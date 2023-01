Juez que lleva caso de Luis Fernando Andrade denuncia hostigamientos a él y su familia

Aseguró que motociclistas lo han estado siguiendo. Lo hizo durante una audiencia para avalar las pruebas contra el exdirector de la ANI.

El juez 25 de conocimiento sostuvo que su familia también ha sido víctima de hostigamientos por parte de personas extrañas.

“Denuncio seguimientos ilegales, son ilegales porque hasta ahora la Fiscalía no me ha dicho que me están investigando. Denuncio hostigamientos de motociclistas agresivos: se paran al frente del vehículo en que me movilizo, que es personal. Jamás había visto una situación de estas. Es preocupante la situación”, afirmó.

Añadió que esta situación la había comentado, a nivel personal, a algunas personas del Consejo Superior de la Judicatura, pero ahora prefiere hacer esta denuncia pública.

Luis Fernando Andrade, quien recuperó su libertad el pasado 4 de diciembre, es acusado de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, en calidad de autor; ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios, como coautor, y falso testimonio en calidad de determinador, en el marco del caso Odebrecht y la adición al contrato de la Ruta del Sol II.

