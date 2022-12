Juez ratifica detención domiciliaria para Ernesto Manzanera

El accidente en el que se vio incolucrado Manzanera se registró hacia las tres de la madrugada del pasado 2 de diciemrbe en la autopista Norte con calle 134.

Según la investigación, este piloto de profesión viajaba aparentemente a alta velocidad y chocó por detrás contra una camioneta que terminó impactada contra un puente peatonal.

Allí murieron cuatro miembros de una familia oriunda de Boyacá. La Policía de Tránsito denunció que el hombre huyó del lugar de los hechos, no les prestó ayuda a las víctimas y tampoco dio a aviso a las autoridades.

Horas después, el conductor se presentó ante la justicia. Medicina Legal le practicó un examen de alcoholimetría que resultó negativo. Manzanera no aceptó cargos y se declaró inocente.

Familiares de las víctimas han pedido desde entonces, de manera insistente, que la muerte sus seres queridos no quede en la impunidad y el implicado responda ante la justicia, tras las rejas.