Juez rompió en llanto durante audiencia al escuchar los abusos y torturas a bebé de 22 meses

“¿Cómo tiene la capacidad de, golpe a golpe, acabar con la vida de un menor?”, le dijo al acusado. Hasta el abogado lloró ante las evidencias.

El juez 53 penal de garantías escuchó el desgarrador testimonio, narrado por el fiscal del caso, de un niño de 22 meses que fue golpeado, maltratado y abusado sexualmente, al parecer, por parte de Óscar Eduardo Orjuela Pinzón, de 19 años.

“La verdad no entiendo cómo usted tiene la capacidad para desde el lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, de golpe en golpe, acabar con la vida de un menor”, le dijo el togado a Orjuela.

Para el juez no era posible entender cómo el acusado había abusado del menor de edad, quien era hijo de su pareja, con la que llevaba cuatro meses de relación.

Hasta el defensor público asignado al caso no pudo contener las lágrimas.

“No me imagino las demás cosas que habrá tenido que sufrir ese pobre niño a su merced. De verdad que a veces estos casos son muy difíciles; créame que si me conmueve a mí, que llevo más de diez aquí, no entiendo como podría ser…pobre víctima”, dijo el togado.

Ante la crueldad del comportamiento y evidencias presentadas por la Fiscalía, el juez no permitió que se presentara en su totalidad los resultados de Medicina Legal.

Y recalcó el porqué era necesario que Orjuela Pinzón fuera recluido en una cárcel. Además, señaló que su conducta se asemeja a la de Luis Alfredo Garavito, quien paga condena por haber abusado y asesinado a varios menores de edad.

El hombre de 19 años deberá responder por los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con violencia intrafamiliar agravada.