La mujer es señalada por la Fiscalía de ser la intermediaria entre la firma brasileña y varios políticos para distribuir los presuntos sobornos.

La mujer regresó esta semana de Miami a Colombia y fue capturada por el CTI. Basima es prima del senador Bernardo ‘Ñoño’ Elías, quien ha sido señalado por Otto Bula, con otros políticos, de recibir coimas de la trasnacional brasileña y así asegurar la adjudicación de la licitación de la vía Ocaña-Gamarra.

Basima Elías y varios políticos se repartieron $36 mil millones de... El juez de control de garantías consideró que la mujer no representa un peligro para la sociedad y que no hay peligro de fuga por lo que no le dictó medida de aseguramiento. Elías Náder seguirá vinculada al proceso.