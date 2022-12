Jueza dejó libres a alto consejero para regiones y al alcalde de Montería

Carlos Correa y Marcos Pineda son señalados por los retrasos y presuntos sobrecostos en las obras del coliseo Miguel ‘Happy’ Lora.

La Fiscalía les imputó acusación por los delitos de peculado, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato y falsedad en documento público.

Alcalde de Montería, entre capturados por irregularidades en obras de... Según la magistrada, la decisión de no encarcelarlos se basa en que los acusados no obstruirán la justicia y que no podrán abandonar el país.

La funcionaria judicial le hizo un ‘regaño’ a la Fiscalía, por considerar que la acusación no está suficientemente soportada.

El ente investigador indaga si hubo anomalías y sobrecostos en la ejecución de convenios interadministrativos entre la alcaldía de Montería y la Gobernación, así como con el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social.

El monto de los contratos supera los 12.500 millones de pesos.