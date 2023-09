Jueza Vivian Polanía fue suspendida por baile erótico en Palacio de Justicia de Cúcuta

La jueza Vivian Polanía fue suspendida de su cargo por tres meses debido a la polémica que desató tras aparecer en un video disfrutando un show erótico en una reunión de Amor y Amistad que se celebró en el Palacio de Justicia Francisco de Paula Santander, en Cúcuta.



La Comisión de Disciplina Judicial de Norte de Santander tomó la decisión de suspender a Vivian Polanía al considerar que este fue un acto "calculado y abusivo".

De acuerdo con la Comisión, la repercusión social de dicho comportamiento causó daño a la administración pública.

En el material audiovisual compartido en redes sociales se observa a la jueza Heidy Vivian Polonía Franco sentada en una silla recibiendo un show por parte de un hombre, mientras está rodeada por un grupo de personas que celebran las acciones.

El evento se habría llevado a cabo el viernes 15 de septiembre de 2023, llegando a viralizarse unos días después en redes sociales.



En conversación con La W, la jueza Vivian Polanía comentó que el video no tenía ningún carácter sexual y que el hombre que aparecía en él tenía un emprendimiento de waffles en la ciudad.

“El chico nunca se desnudó, él no es ningún estríper, además no se repartieron ningunas cajas con el logo de la rama judicial. Estábamos entre personas adultas y yo no fui la que organicé el evento”, comentó Vivian Polanía.

La jueza expresó que en el recinto no había alcohol y ella solo asistió a una invitación que se le hizo.

“Lo que yo creo que está ocurriendo es un acoso laboral reiterado hace muchísimos años”, destacó, diciendo que en el Palacio de Justicia habían sucedido cosas peores en años anteriores.

En la entrevista también admitió que ella fue quien pagó los waffles y que sabía que la estaban grabando, permitiéndolo porque no consideraba que fuera algo malo.

Jueza Heidi Vivían Polanía y striper en el palacio de justicia de Cúcuta, en medio de la celebración del día del amor y la amistad. pic.twitter.com/IQaarg2Rxw — Don Alirio (@alirio_alvarez) September 19, 2023

Tras la polémica, el Consejo de la Judicatura de Santander emitió una circular donde se recuerda a los funcionarios los lineamientos a seguir en los espacios públicos de las instalaciones.

"Independientemente del evento que se realice, se deben respetar los espacios, horarios y trámites previos para que sea concedida la respectiva autorización”, destacó el documento.

Vivian Polanía, quien ejerce funciones como jueza de control de garantías de Cúcuta, ya había sido noticia por haber aparecido con poca ropa y fumando durante una audiencia virtual el 16 de noviembre de 2022.

Por el hecho fue suspendida. Sin embargo, en febrero de 2023, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial revocó la suspensión de Vivian Polanía .