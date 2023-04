Jugadores del Once Caldas capturados por extorsión no aceptaron cargos: ¿qué pena recibirían?

En Manizales avanza la audiencia de formulación de cargos contra los tres futbolistas de divisiones inferiores del Once Caldas capturados por presunta extorsión. Se trata de los jugadores juveniles Esteban García, Santiago Mera y Debinson Mateus, quienes habrían exigido una suma de dinero a una joven de nacionalidad de España para entregarle un celular.

“Les informo que a partir de este momento ustedes dejan de ser indiciados, adquieren la condición de imputados”, sostuvo Lucy Fabery Rosa, jueza cuarta penal municipal.

La jueza procedió a preguntarle a cada uno de los deportistas si aceptaban o no los cargos de extorsión simple. Ninguno de los tres se allanó, declarándose así inocentes.

En el caso de ser hallados culpables por este delito podrían recibir una pena entre 12 y 16 años de cárcel.

Publicidad

Asimismo, trascendió que la Fiscalía General de la Nación no pidió medida de aseguramiento.

Pronunciamiento del Once Caldas

A través de un comunicado, el Once Caldas señaló que “las presuntas conductas cometidas no corresponden con los valores y lineamientos de la institución, por lo que el Once Caldas no puede hacerse responsable ni solidario de las acciones individuales o desplegadas a título personal y ajenas al ámbito deportivo”.

Además, el club agregó que los tres jugadores “contarán con el apoyo jurídico necesario y una vez finalizado el proceso desde el Once Caldas S. A. se tomarán las medidas correspondientes. Lamentamos y rechazamos cualquier situación indebida o ilegal que pueda cometerse por cualquier miembro de nuestra institución”.

Publicidad

¿Qué dice la Policía?

El coronel Diego Fontal, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, declaró que los deportistas, “al parecer, estaban extorsionando desde hace varios días a una persona, a una estudiante de medicina a la que le habían robado el celular días antes. Venían exigiéndole económicamente una cifra con el fin de devolvérselo”.

La víctima, cansada de la situación, llamó al Gaula y denunció la extorsión. Los uniformados llegaron hasta el lugar en el que se pactó la entrega de la plata.

“A ella la citan en un lugar de Manizales y llegando vemos a estas tres personas recibir el dinero que se venía exigiendo a la víctima. Y cuando lo recibían se procede a capturarlos en flagrancia por el delito de extorsión. Si ella no pagaba la suma iban a vender el celular por partes”, aseveró el capitán Wilson Rodríguez, comandante del Gaula de la Policía de Manizales.