Juicio disciplinario a soldados: Medicina Legal confirma que niña embera sí fue abusada

En el juicio disciplinario a siete soldados investigados por el abuso sexual a una niña embera le tocó el turno al Instituto de Medicina Legal, que corroboró lo señalado por la víctima.

El dictamen fue leído por el procurador y explicado por el perito de Medicina Legal, que confirmó que la menor sí fue abusada.

Por su parte, la psicóloga que asumió inicialmente el caso relató lo que la menor le contó de los hechos.

“Ella me manifestó que estaba en el colegio y que allá había unos soldados y que uno de ellos le había dicho que se fuera para la casa porque ya no podían estar los niños. Ella me dijo que se encontraba allá, en el lugar de los hechos, como a eso de las seis de la tarde, y que ella estaba buscando las guayabas para hacer un jugo cuando uno de los soldados se fue para la casa. Luego varios soldados la cogieron a la fuerza y tuvieron relaciones sexuales con ella”, relató la profesional Leni Maturana.

Con esta versión, la Procuraduría decretó el cierre de la etapa de pruebas. Convocó a la audiencia para el 30 de octubre próximo para escuchar los alegatos finales y así emitir el fallo respectivo.

Este caso se originó el pasado 22 de junio, cuando al parecer siete soldados adscritos al batallón de artillería número ocho San Mateo, de la octava brigada, abusaron de una menor indígena emberá.