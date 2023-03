Julián Pinilla, el “man de la ruana” que con orgullo enaltece la labor campesina en redes sociales

Julián Pinilla admite que, cuando Jorge Velosa recitó que era orgullosamente hijo de campesinos, sintió esas palabras como suyas. Amante de la carranga y usuario de la ruana, el joven administrador de empresas ha usado sus redes sociales para promover la cultura campesina de su región.



Cuenta que empezar a producir este contenido fue un proceso largo, especialmente porque los jóvenes suelen avergonzarse de ser campesinos, pero poco a poco empezó a sentir un empoderamiento que lo hizo apropiarse y sentirse orgulloso de sus raíces rurales, más de un departamento que “es despensa agrícola de Colombia”.

Con esta convicción comenzó un proyecto audiovisual que tiene como objetivo destacar el trabajo de los agricultores, orfebres, artesanos, músicos y todos aquellos que desempeñan labores en la ruralidad, además de enseñarles a las nuevas generaciones la importancia del trabajo campesino para el país.

Comentó que le impactó que en algún concierto de Jorge Velosa y San Miguelito preguntaron a un niño qué deseaba ser cuando fuera grande y este decía que "todo menos campesino”.

Desde su concepto, esto es algo que se ha vuelto regular entre los más pequeños, especialmente porque, al llegar a la escuela, ser campesino era sinónimo de no haber estudiado, pero “todo empezó a cambiar ahorita con el tema de las redes sociales”.

Pronto comenzaron a imprimirle un sello del trabajo campesino, que para él es fuerte, desde días que comienzan en la madrugada hasta el desgaste físico que implica. Enfatiza que, sin estos esfuerzos, las personas no podrían comer en la ciudad.

Después de tres años de trabajo, ha podido viajar a muchos lugares del país y le parece curioso que a la gente le dé tanta intriga que lleve su vestimenta tradicional, preguntando incluso que por qué lleva una cobija encima, refiriéndose a su ruana. Esto lo toma como una oportunidad de poder enseñar sobre su cultura y “así no sepan que es, que por lo menos se lleven una partecita de Boyacá”.

Con 22 años tuvo la oportunidad de formarse como administrador de empresas. En la actualidad está culminando su especialización en Marketing.

Admite que los comentarios son los que lo han impulsado a seguir con esto. “Gracias a los videos que he logrado hacer, me he encontrado infinidad de gente. Alguna vez un taxista me dijo 'muchas gracias porque, gracias a usted, yo puedo ir a la universidad y me siento orgulloso de ser del campo y me puedo superar'”.