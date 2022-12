Justicia debe actuar con contundencia frente a declaraciones de hacker: Santos

El mandatario pidió llegar al fondo en la investigación de los hechos: "a mí también me dio escalofrío. Yo leí eso y me preocupó mucho, me pareció escandaloso. Y lo que a uno le dice eso es que lo que ahí existía, y existe, es una empresa criminal, una empresa para delinquir", expresó el Mandatario.

"Y por eso yo como presidente de la República y como jefe de Estado lo que quiero es que se llegue al fondo de esta situación, porque esas acusaciones, esos señalamientos, son supremamente graves. En un estado de derecho, en una democracia como la nuestra, eso es muy peligroso", advirtió.

Santos también insistió en que "allí hay unas aseveraciones, una acusaciones supremamente delicadas" y añadió que "todas las autoridades deben estar ahí muy pendientes de que en esto se llegue al fondo de esta situación, para bien de nuestra democracia, para bien de nuestro estado de derecho".

Con información de la Presidencia de Colombia.