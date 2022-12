Justicia especial para la paz no es para juzgar generales, afirma Mindefensa

La semana pasada, 28 altos mandos en retiro de las FF. AA. y Policía expresaron preocupación con la jurisdicción.

Según Luis Carlos Villegas, la justicia especial de paz fue diseñada “para terminar el conflicto armado en Colombia y generar reconciliación”. [Conozca más de este tema: la carta de los generales y almirantes sobre la JEP]

“Salen unos titulares que yo me sorprendo: ‘faltan generales en la cárcel’. Como si la categoría de general y la categoría de culpable fueran la misma cosa. No. Necesitamos es culpables en la cárcel, sean generales, sargentos o policías. No necesariamente generales por el hecho de serlo”, declaró Villegas.

Cultivos ilícitos

Consultado sobre el aumento de los cultivos ilícitos en el país reportado por la ONU, el ministro de Defensa dijo que las FARC incentivaron la siembra “sin duda, hace tres o cuatro años”.

“Pero por primera vez estamos viendo, ya a las FARC en desmovilización, cosechas que no se están cogiendo de hoja de coca. Eso nunca había pasado en Colombia”, dijo el ministro quien atribuyó dicho resultado a un mayor control de la Fuerza Pública.