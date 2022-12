¡Justicia! Habitantes rechazan crimen de un niño de 4 años en colegio de Curumaní

La comunidad se movilizó y pidió que se aclare la muerte del pequeño Yohan Rodríguez, quien fue hallado con signos de maltrato.

"Ya esos hechos se encargan las autoridades competentes, la información que tenemos es la que hasta hoy yo conozco", aseguró el alcalde quien dice desconocer las denuncias.

Sin embargo, la abuela del menor reconoce que el niño fue descuidado por su madre, lo que pudo facilitar el crimen.

"El hermano mío a las once de la noche le dijo que el niño no estaba y ella ni se preocupó, sino que se acostó a dormir", aseguró Malvi Linares, abuela del menor.

El pequeño había desaparecido de su casa, pero los familiares no habían reportado el hecho antes la Policía.

Niño de 4 años que apareció muerto en Cesar era víctima de maltratos,... La madre del menor fue llevada a la estación de Policía de Curumaní, donde se le interroga por su presunta responsabilidad en maltrato infantil y negligencia.