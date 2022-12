Justicia no solo es castigar, también es absolver: esposa de Andrés F. Arias

Afirmó, en diálogo con Blu Radio, que tanto su esposo como ella creían que Arias saldría en libertad el lunes. "Inclusive los medios de comunicación así lo transmitieron", pero, agregó, "no tenemos más remedio que adaptarnos a la situación y seguir viviendo".

Sin embargo, reveló que en una conversación privada que tuvo con su esposo, de la que él hizo mención tras conocer la decisión del magistrado, "lo hemos pensado, hemos dicho ‘nos ponemos en tus manos, pero si te llevas a Andrés, llévame con él y lleva a nuestros hijos'".

"Si Dios quisiera llevarnos estaríamos listos a irnos", sostuvo. "Que nos lleve a los cuatro, no le vemos salida a esto", añadió, aunque aclaró, "no estoy hablando de suicidios".

"¿Qué más? No nos han dejado en paz. Desde hace cuatro años no se ahorraron" tiempo ni páginas en periódicos "para acabar con Andrés, para acabar con su gestión", afirmó.

Pero, dijo Serrano, "si la Fiscalía no pudo demostrar con sus testigos la culpabilidad de Andrés ya no lo va a hacer", por lo que cuestionó la decisión que le negó, por tercera vez, la libertad al exministro Arias, investigado por el caso de Agro Ingreso Seguro (AIS).

"Los mismos testigos de la Fiscalía han declarado a favor de mi esposo" y "ninguno ha podido decir que Andrés pidió que modificaran versiones", insistió.

"La justicia no solo es castigar, la justicia también es absolver", pero "cuando se presentan cosas como la de ayer, cuando magistrados se prestan a este juego de la Fiscalía, me derrumbo", expresó.

Bogotá