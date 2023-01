Kapax, el tarzán del Amazonas, vive un drama por el coronavirus: su hijo murió en Brasil

El legendario personaje, en medio de su dolor, hizo un angustiante llamado para evitar la propagación de la enfermedad. “No abusen”, pidió.

Alberto Lesmes, Kapax, reconocido por cruzar el río Amazonas nadando y defender el pulmón del mundo, contó que su hijo de 55 años enfermó en Tabatinga, pero empeoró y tuvo que ser trasladado a Manaos, donde perdió la batalla contra la enfermedad.

“Quince días mi hijo allá, sin poder hablar con él y las fronteras cerradas. No podíamos ir allá ni él venir acá. ¡Qué tristeza bendito Dios! Mi hijo allá lo tenga en buen lugar”, expresó.

Kapax reconoció que no pensó que la pandemia “fuera tan grande”, por lo que hizo un contundente llamado: “Quédese en su casa, amigo, por Dios, señora y señor, no abusen, por favor, no abusen, esto es un peligro, por Dios. De cada uno de ustedes, amigo, señora, depende la salud que tengan, el virus coge a cualquiera en la calle”.

Las autoridades locales en Tabatinga, Brasil, reportan más de 600 casos confirmados y 48 muertes, mientras que en Manaos los contagios se acercan a los 13 mil.

En Puerto Nariño, Amazonas , los médicos y enfermeras viven otro drama por la falta de equipos en el hospital del municipio, donde los casos de COVID-19 van en aumento.

Con aportes de comerciantes de la región, han adaptado un espacio en el hospital para atender pacientes contagiados.