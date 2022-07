Kira, la perrita que se enfrentó a hombre armado para evitar que robaran a su dueña en Pitalito

Kira es la perrita que se convirtió en la heroína de Pitalito, Huila, al evitar que un hombre armado asaltara la papelería de su dueña, Yeisy Tatiana Avendaño, ubicada en el barrio Las Américas.

“El ladrón llegó y me apuntó, yo comencé a gritar, me atemorizó mucho ver el arma y ella me defendió”, narró la dueña de la leal mascota.

Kira no paraba de ladrar y en el momento en el que el delincuente corrió la vitrina para intentar entrar al local, la perrita se abalanzó contra él. Incluso alcanzó a morder la pistola.

La dueña de Kira dijo estar “admirada de la valentía que tuvo, porque como pudieron ver en el video el ladrón le mandaba patadas, la agredió, pero ella no se detuvo y siempre estuvo defendiéndome”.

Esta perrita de Pitalito evitó que robaran el dinero y los artículos de la papelería. Pero lo más importante es que impidió que Yeisy sufriera lesiones.

La recompensa para Kira “es la que siempre ha tenido” durante los 9 años que ha acompañado a la familia: “Que la dejemos subir al sofá, que se le permita estar en toda la casa”, afirmó su dueña.

La médica veterinaria Doris Mercedes Ramírez en Pitalito recordó que “los animalitos son muy inteligentes, ellos sienten el peligro y cuando sienten el peligro ellos tratan de defender a las personas”.

Entretanto, el coronel Gustavo Camargo, comandante de la Policía de Huila, pidió a la dueña de Kira “interponer la respectiva denuncia, aportar los videos para adelantar las investigaciones y dar con la captura de este hombre que intentó cometer el delito”.