Kofi Annan pide a negociadores de proceso de paz no decepcionar a Colombia

Annan se reunió con los comandantes de las FARC y representantes del gobierno colombiano que negocian la paz y aplaudió la idea de que la oposición también se involucre en lograr el fin del conflicto.

"La paz no es solo una preocupación del gobierno, la paz nos incumbe a todos", expresó Annan, quien se presentó a un breve intercambio con periodistas rodeado del comandante guerrillero 'Iván Márquez' y del delegado gubernamental Humberto de la Calle.

Aplaudió la idea del gobierno colombiano que, a través de De la Calle, exhortó a dialogar incluso al excandidato presidencial y crítico del proceso, Oscar Iván Zuluaga.

El exsecretario no especificó cómo se había desarrollado la reunión con la guerrilla o si había traído alguna propuesta para las partes y el gobierno, mientras rechazó ponerle un plazo al acuerdo de paz.

"Obviamente hay temas difíciles y muy complicados que están sobre la mesa", comentó Annan, quien previamente estuvo en Bogotá. "Debemos ser realistas poner fin a un conflicto tan extenso no es algo fácil".

Iniciadas a finales de 2012, las conversaciones se basan en una agenda preestablecida de seis puntos, de los cuales ya lograron algunos acuerdos en tres: los problemas de la tierra, la participación política y el combate al narcotráfico; actualmente se desarrolla el ítem sobre el resarcimiento a las víctimas.

"Voy a continuar apoyando el proceso de todas las formas que me sea posible", señaló Annan, quien durante su gestión en Naciones Unidas tuvo bajo supervisión los acuerdos de paz de El Salvador y Guatemala.

Previamente en declaraciones escritas tanto la guerrilla de las FARC como De la Calle expresaron su satisfacción por la visita de Annan.