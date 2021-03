La alarmante destreza con la que banda de cinco mujeres robaba celulares

La Policía logró desarticular una banda de mujeres dedicada al robo de teléfonos celulares. Sus integrantes aprovechaban el descuido de sus víctimas para hábilmente extender su brazo, sacar el dispositivo y emprender la huida.

Esta escena se repitió en varios municipios de Nariño durante casi un año y donde las protagonistas siempre eran las mismas cinco mujeres. Una de las personas afectadas puso en evidencia la asombrosa destreza con la que cometían sus fechorías.

“Transitaba por el centro de la ciudad en un momento donde había mucho tránsito de personas y me sentí acorralada y, cuando me di cuenta, ya no tenía mi celular ni mis documentos personales ni mi cartera”, señaló una víctima de la banda Los del Norte.

Con más de 300 denuncias, la Policía capturó a cinco integrantes de la estructura y también, de manera simultánea en 17 departamentos de Colombia, desarticuló 23 grupos delincuenciales.

“De esas capturas, 125 son por tráfico de estupefacientes; 40, por concierto para delinquir, es decir, que era crimen estructurado organizado, delincuencia organizada; 24, por hurto, y 12, por otros delitos”, aseguró el general Jorge Vargas, director de la Policía Nacional.

Anotó que el hurto presenta una reducción de 30% en todo el país. Sin embargo, la ciudadanía percibe lo contrario y pide más presencia de las autoridades en las calles.