La atípica forma en que fue sepultado comerciante asesinado en Mogotes, Santander

Luis Gerardo Vásquez Pimiento era un conocido comerciante en Mogotes, Santander, quien fue asesinado el pasado lunes. Su sepelio fue el miércoles causando muchos comentarios, pues el hombre fue enterrado de pie.



Un allegado a los seres queridos del comerciante, víctima de un ataque sicarial, explicó los motivos de la familia para llevar a cabo el sepelio de esta manera.

“Es una decisión de sus allegados que tienen pensamientos diferentes a las religiosas tradicionales. Él fue sacado a las dos de la tarde de la Funeraria Napoleón y no pasó a la iglesia, sino de una vez al cementerio”, dijo esta persona al diario Vanguardia.

El allegado agregó que esto también con el fin de demostrar que sus ideas seguirán en pie. “Se nos prohibió utilizar los teléfonos celulares mientras se hacía el ritual de su sepultura”, agregó.

El diario señaló que, según versiones, la esposa de Luis Gerardo habría ordenado que se cavara la tumba para inhumar el cuerpo de forma vertical.

Sin embargo, algunos familiares no habrían estado de acuerdo con esta decisión. Por su parte, el padre Álvaro Rueda Romero, párroco de Mogotes, manifestó: “Dadas las circunstancias y según las exigencias de su familia de un entierro no convencional que no corresponde al ritual cristiano católico, nos eximimos de cualquier responsabilidad y se permite a la familia realizar las exequias en el rito que ellos han elegido a su criterio y parecer”.

Cuando una persona muere, de acuerdo con el rito católico, después del funeral se lleva a cabo una misa en memoria del difunto y, posteriormente, el cuerpo se traslada al cementerio para ser sepultado. Lo que se acostumbra en el caso de un entierro es hacerlo de forma horizontal. Por eso ha causado tanta curiosidad y hasta controversia que en este caso que el féretro fuera puesto de forma vertical dejando al difunto de pie.

¿Quién era Luis Gerardo Vásquez Pimiento?

Luis Gerardo Vásquez Pimiento fue un conocido comerciante y dirigente cívico, aspirante a la Alcaldía de Mongotes.

Precisamente, el partido Colombia Humana se pronunció en un comunicado rechazando el asesinato de este ciudadano, quien era militante y activista social de este movimiento.