La atracaron, golpearon y amenazaron con ácido, pero agresores quedaron libres

Ángela Castañeda fue embestida por dos hombres el fin de semana pasado en el barrio Bolivia, en el noroccidente de Bogotá.

La víctima detalla que fue abrazada por un delincuente mientras otro la lanzó al suelo cuando no se dejó arrebatar la cartera. Castañeda llevaba una bufanda que uno de los hombres agarró y con la que la sujetó desde el cuello arrastrándola unos pasos.

Dice, además, que la amenazaron con arrojarle ácido si no entregaba su bolso. Los supuestos delicuentes fueron capturados por varios uniformados que llegaron al lugar, sin embargo en la URI de Engativá los dejaron en libertad horas después.

“Dijeron que ellos no tenían antecedentes, que el robo no había sido por millones, que la bufanda no era un arma, que no tenían un puñal ni una pistola apuntándome”, detalló, entre la indignación, la mujer sobre las razones que le habrían dado los policías para liberar a los hombres.

No obstante, el comandante de la estación de la localidad de Engativá, coronel Néstor Cepeda, indicó que uno de ellos sí tenía antecedentes: “uno de los muchachos, que tenía 18 años, había tenido anteriormente denuncias por hurto”.

A la víctima le dieron cinco días de incapacidad y ahora teme por las represalias que puedan tomar los delicuentes.