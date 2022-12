La atropelló, intentó huir y está libre: familia de mujer arrollada por borracho

Entre la vida y la muerte se debate una mujer que fue arrollada por un conductor en estado ebriedad en el municipio de Soacha. Mercedes Santana, de 47 años, aguardaba el transporte al frente de una cigarrería cuando fue víctima del irresponsable que, además, intentó huir.

Familiares de la mujer aseguran que hubo varias irregularidades en la captura y posterior puesta en libertad del conductor acusado.

“El informe de la Policía no concuerda con la realidad. Están hablando que la chocó fue una moto. Dentro del informe acusan lesiones personales cuando realmente no fue así, porque esa fue la razón por la que la juez soltó al muchacho. No aparece el informe de los Bomberos ni los paramédicos que atendieron el caso. No aparece el video completo de la cámara de seguridad de la Policía cuando chocó”, aseguró Manuel Pachón, sobrino de la víctima.

El estado de salud de Mercedes Santana es crítico. De acuerdo con su sobrino tiene siete fracturas en la cabeza y otra en el fémur, así como desprendimiento de cadera, trauma toráxico, hematoma pulmonar y los riñones colapsados.