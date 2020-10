“La causante es mi mujer que nos dejó abandonados”: hombre que asesinó a sus hijos de 5 y 6 años

Un niño de 5 años y otro de 6 fueron asesinados por su propio padre en la vereda San Jorge, zona rural del municipio de Zipaquirá, Cundinamarca. Un residente del sector fue quien dio aviso a las autoridades, las cuales capturaron al hombre en la vía que conduce a Chía.

“Al momento de la captura, lo que hizo fue reconocer y decir que ya sabía porque lo estábamos capturando. Manifestó no tener empleo, no tener quién lo apoyara tanto sicológica ni moralmente. La esposa lo había dejado unos días antes custodiando los niños y en abandono”, informó el coronel César castro, comandante de la Policía de Cundinamarca.

En la habitación donde estaban los dos menores de edad, las autoridades encontraron unos cuadernos en los que el sujeto justificaba el asesinato de sus hijos. De su puño y letra, escribió lo siguiente:

“Hice lo que hice porque no tengo quién me ayudara, no tenía trabajo ni nada y la causante de todo esto es mi mujer, la madre de mis hijos, que se fue y nos dejó abandonados”, dice el escrito.

El secretario de Gobierno de Cundinamarca, Leonardo Rojas, rechazó el hecho y consideró “que no hay argumentación que valga la pena, ni argumentación seria, que pueda permitir a las autoridades inferir que exista una legítima actuación por parte del parricida”.

Además de la conmoción y el repudio, el crimen generó una alerta en las autoridades de Cundinamarca ante el incremento de maltrato infantil en el departamento.

“Tenemos reportados en nuestro SIM, Sistema de Información Misional, más de 1.870 casos que involucran algún tipo de violencia hacia nuestros niños, niñas y adolescentes y al interior de las familias”, dijo Leonardo Chávez, director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Pero, ¿cómo evitar que situaciones extremas terminen en tragedia, cómo identificar esas señales de alerta?

Camilo Gómez, médico cirujano y vicepresidente de Positiva ARL, asegura que los “cambios en el comportamiento, ansiedad, depresión, apatía, alteración en el ciclo del sueño son los primeros síntomas que permiten identificar y abordar estos casos”.

El detenido por el homicidio de los dos menores en Zipaquirá podría ser condenado a una pena mínima de 25 años.