La CIA ayudó a eliminar a por lo menos 63 líderes de las FARC

La CIA estadounidense ayudó al Ejército colombiano a matar al menos a 63 de líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) mediante un programa secreto, revela hoy el diario The Washington Post.

El diario indica que el plan contra las FARC fue autorizado por el presidente estadounidense, George W. Bush, en el año 2000.

Ese programa conjunto se siguió ejecutando después con el presidente Barack Obama, según fuentes militares estadounidenses, de inteligencia y diplomáticas citadas por el rotativo.

La ayuda secreta para combatir a las FARC contó con un presupuesto multimillonario distinto a los 9.000 millones de dólares de la ayuda militar estadounidense del llamado "Plan Colombia", que se inició en el año 2000.

Para el rotativo estadounidense, las FARC, surgidas hace 50 años, ha sido "el grupo insurgente mejor financiado del mundo".

El periódico basó su información en entrevistas a más de 30 funcionarios estadounidenses y colombianos tanto de la actual como de anteriores administraciones y la mayoría de los entrevistados hicieron sus declaraciones bajo la condición de anonimato.

El programa de lucha contra los insurgentes estaba dirigido para combatir a los cabecillas no sólo de las FARC, sino también del Ejército de Liberación Nacional (ELN), una guerrilla colombiana de menor entidad, precisa el periódico estadounidense.

Dicho programa, consistía en "un seguimiento en tiempo real" de los dirigentes rebeldes y "a partir del año 2006 se convirtió en una herramienta particularmente eficaz para matarlos".

Se usaron para ello bombas inteligentes guiadas por un sistema de geolocalización GPS "capaces de matar a una persona en la selva", tras determinar su ubicación exacta, añade la información,

The Washington Post cita el caso ocurrido en marzo de 2008 en el que la Fuerza Aérea colombiana con la ayuda de Estados Unidos lanzó bombas inteligentes a través de la frontera con Ecuador para matar al dirigente de las FARC Raúl Reyes, entonces "número dos" de la guerrilla.

El rotativo asegura que este programa secreto en Colombia es una de las mayores acciones de la inteligencia encubierta desarrollados por Estados Unidos desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.