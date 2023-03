La colombiana Ángela Zuluaga se convirtió en la vicepresidenta global de comunicaciones de Coca Cola

Ángela Zuluaga es la nueva vicepresidenta global de comunicaciones de Coca Cola. Su trabajo de una década en esta compañía la catapultó para convertirse en una de las ejecutivas más poderosas del mundo corporativo.



“Yo llevo más de 20 años en la vida laboral y en Coca Cola, 10 años. En estos 10 años es mi quinto cargo dentro de la compañía. He estado en el área de asuntos públicos, comunicación y sostenibilidad, he estado manejando el negocio. Llevaba 2 años y, bueno, llego ahora a este cargo”, dijo Zuluaga.

En las próximas semanas tomará un avión con rumbo a Atlanta, Estados Unidos, para desempeñar el cargo de vicepresidente global de comunicaciones en Coca Cola. Cuenta que le debe su éxito a la disciplina y a los logros que ha podido construir al lado de su equipo.

"Hay que liderar con empatía. Uno no puede esperar que una persona o todo tu equipo sea igual. Por el contrario, uno tiene que tener un equipo absolutamente diverso, que te aporten cosas distintas”, sostuvo.

Desde siempre, Ángela Zuluaga supo que quería ser grande

“Yo lo he dicho, yo soy pueblerina, sin lugar a duda, de pura sepa. De Quimbaya, Quindío, y arranqué estudiando en un colegio público y la gente siempre me dice: ‘Bueno, ¿cómo hace una persona de Quimbaya para salir y trabajar en una compañía?' y yo digo: 'Estudiando, trabajando, siendo buena persona'”.

Y agregó: “Yo digo que más allá de los títulos, porque hay que estudiar sin lugar a dudas, en la esencia está el poder crecer, está en la esencia como persona, quien tú eres, mantener los pies sobre la tierra".

Ángela Zuluaga, a sus 6 años, migró a Estados Unidos. Estudió negocios internacionales con énfasis en finanzas, se especializó en comunicación estratégica y luego estudió negocios en Harvard. Sin embargo, todos sus aprendizajes no hicieron que su camino en el mundo corporativo fuera fácil.

"Yo recuerdo que hace mucho tiempo tuve una jefe mujer que me dijo: ‘Ángela, es que para que tú crezcas va a estar difícil, porque tú eres muy joven, y arrancaste muy joven y estás en un rango muy alto’. Y yo me quedé triste, yo dije: ‘Me toca esperar como, no sé, 10 años más que esté como 'más vieja' para poder crecer’, señaló.



“Me acuerdo de que me llevé eso en su momento y tres días después yo dije: ‘Pero ¿a mí quién me dijo que la edad me hace más o menos competente?'. Eso no está ahí y romper ese propio paradigma dentro de mí, pienso que fue lo que me sirvió y me catapultó para ir más allá", dijo.

Y aunque reconoce que enfrentarse al mundo de los negocios, siendo mujer, ha sido un verdadero reto, su labor ha empoderado a más de 5 millones de mujeres en el mundo.

"El reto más grande está en nosotras mismas. A veces nosotras mismas nos ponemos los estigmas, nos ponemos las barreras. Las mujeres debemos tomar acción sobre lo que podemos controlar”, puntualizó.

Hoy, Ángela Zuluaga le agradece a la vida y a su empresa las oportunidades que le ha dado. Se siente orgullosa de que en el mundo se estén fijando cada vez más en el talento colombiano y asegura que, desde cualquier parte del mundo, dejará siempre en alto el nombre de su país.