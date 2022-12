La comunidad del anillo, uno de los escándalos del año

“No estoy renunciando, doy un paso al costado”, con estas palabras el general Rodolfo Palomino anunció que dejaba el cargo de director de la Policía Nacional.

Su salida se da un día después de que la Procuraduría le abriera una investigación formal por una presunta red de prostitución masculina al interior de la institución, conocida como la 'Comunidad del anillo', así como por supuestos seguimientos a periodistas y un posible incremento patrimonial injustificado.

Aunque los señalamientos contra Palomino venían de hace algún tiempo, y pese a que el presidente Santos le había expresado pleno respaldo, el oficial tomó la decisión de retirarse luego de que además se conociera un video de Carlos Ferro -exsenador y exviceministro del Interior- hablando de temas sexuales con el capitán de la Policía Anyelo Palacios.

Precisamente, Ferro habló en exclusiva para Noticias Caracol y Blu Radio sobre el video. “Yo fui el primer sorprendido de la existencia del video como prueba reina para poder sindicar mi nombre en relación con la llamada ‘Comunidad del Anillo’. Quiero decirles que no tengo nada que ver, que ese hecho no me pertenece ni he estado vinculado en ese tipo de actividades las cuales yo condeno”, aseguró.

Acompañado de su esposa Marcela, dijo que le daba la cara al país y que continuará trabajando para que casos como el suyo, en el que según él, se violó la intimidad y la de su familia, no se vuelvan a repetir.

La comunidad del anillo es un escándalo de grandes repercusiones sobre la supuesta existencia de una red de prostitución masculina en la Policía Nacional y la extraña muerte de la alférez Lina Martiza Zapata.