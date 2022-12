“La contralora falta a la verdad”: Eduardo Montealegre se defiende

Montealegre respondió de manera enfática a las acusaciones de la contralora general en el proceso contra Saludcoop, en las que acusó a Montealegre de recibir dineros de la cuestionada EPS siendo fiscal general.

"Es una mentira tan grande como una catedral", dijo el fiscal quien acusó además a la contralora de fabricar mentiras.

"Un día antes de la declaración a la Comisión de Acusaciones, a las 8:00 p.m., la Superintendencia de Salud aclaró que yo no tengo como fiscal vinculación a Saludcoop, que los contratos fueron cedidos y que informaciones anteriores se habían colgado a la página por errores o no actualizaciones", afirmó.

Y agregó: "Ahora soy yo quien pide explicaciones. Que le explique al país por qué salió a diseñar una mentira tan enorme sobre mi comportamiento ético, diciendo que como fiscal he recibido dineros de Saludcoop".

"Quiero ser muy enfático, la acusación es muy grave y compromete mi legitimidad como fiscal y por eso debe asumir las responsabilidades de lo que dijo ante la Comisión de Acusaciones", añadió el alto funcionario.

"La contralora es una de las guardianas de la ética y si fabrica tamaña mentira contra mí que podrán pensar los colombianos que no tienen investidura para defenderse", agregó.

Escuche la declaracion del fiscal Eduardo Montealegre