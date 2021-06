La cruzada de Yolanda Chaparro por la eutanasia: su hija cuenta cómo viven estos últimos días

Paola Andrade Chaparro, hija de Yolanda Chaparro, la mujer de 71 años que libró una ardua cruzada por acceder a la eutanasia, proceso que se llevará a cabo este viernes, habló en Noticias Caracol Ahora sobre la decisión de su madre y cómo viven sus últimos momentos junto a su familia.

Aunque en Colombia la eutanasia está despenalizada desde 1997, por sentencia de la Corte Constitucional, fue apenas hasta el 2015 que el Gobierno emitió un protocolo para reglamentarla. Sin embargo, aún siguen existiendo múltiples vacíos y trabas que no permitan a los pacientes terminales acceder a ese derecho.

Así lo relató Yolanda en entrevista con Noticias Caracol. Ella fue diagnosticada con ELA (esclerosis lateral amiotrófica), pero fue mucho antes de ese diagnóstico que tenía claro cuál sería su determinación ante una enfermedad de este estilo, así lo cuenta su hija.

En contexto: La eutanasia, la última cruzada de Yolanda: "Ya no voy a estar atrapada en un cuerpo que no sirve"

“La decisión mi mamá la tomó no en un momento de crisis, sino hace más de 20 años, en 1990, cuando la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente dio unos parámetros para decir la muerte anticipada y desde esos momentos, desde esa época, habíamos estado hablando del tema, de que ella siempre quería preservar su dignidad, preservar su independencia y tomar sus decisiones. Tuvimos que revisar la decisión hace tres años cuando le dio un cáncer de seno muy complicado y en esos momentos volvimos hablar del tema y esa enfermedad, el cáncer de seno, es tratable, es curable, tenía un buen pronóstico, aun así ella reiteró esa decisión y ya en el 2019, cuando la diagnosticaron, dijo inmediatamente: 'yo no quiero quedar así'. La primera imagen que buscamos de qué era ELA, no teníamos ni idea entonces, la imagen de Stephen Hawking y ella dijo: 'esa no es una forma de vivir para mí y Stephen Hawking pudo haber contribuido a muchísimas cosas, pero yo lo que tengo es dependencia a mi dignidad, mi cariño por ustedes, mi lucha, pero yo no puedo llegar a tener a esos extremos que se pronostica'. Así que la decisión, afortunadamente, no fue en un momento de crisis, fue una decisión muy hablada y ha estado trabajando con nosotros y el resto de mi familia por muchos años", detalla Paola.

La lección de Yolanda Chaparro

Sin embargo, pese a apoyarla, todos los días su familia ha anhelado de que cambie de opinión.

"Pero sinceramente ella está muy firme y ella dice: 'ya mi ciclo se acabó, ya es tiempo' y nos promueve que estemos tranquilas y que sigamos con nuestras rutinas de autocuidado, acceder y tener contacto con las personas que nos aman, que nos están apoyando en todo momento por todo el mundo y que enfaticemos que esto es un proceso natural y también es un proceso de educación y lo afortunado de estar en este proceso y como mi mamá va a ser apoyada por un grupo de profesionales que le darán apoyo a ella en el último momento para que se vaya tranquila, anestesiada y en paz, y también apoyo para nosotros y la familia, mi hermana, mi sobrino y mi papá, que estaremos con ella en esos momentos y eso es lo más importante, que no solamente es el proceso de la familia, sino un proceso de educación para cada uno de nosotros para entender su punto de vista, su necesidad, su deseo y apoyarla. Ahora ella no va a cambiar la fecha, hemos tratado no porque no la apoyamos sino porque cada día, cada segundo se escapa, pero ella tiene nuestro amor, nuestro apoyo y nuestra solidaridad porque su cuerpo es el que está acabado", aseguró la hija.

¿Cómo son estos últimos días a su lado?

Luego de una batalla ardua por meses, este viernes 25 de junio Yolanda Chaparro será sometida a la eutanasia. Su hija también habló de estos últimos días al lado de su mamá.

"Estamos rodeadas de amor por todo el mundo, lo bello que ha sido recibir los mensajes de los sobrinos en España, en Alemania, mis hijos, mi marido en Canadá, todas las amigas de México y muchas de las personas en Cuba con las que ella participó en muchas brigadas de solidaridad y la cantidad de cosas deliciosas que nos han enviado, porque el amor es comida, parece. Estamos escribiendo ya las cartas de despedida, le hemos pedido que escriba o que nos cuente las historias de parto, de su vida, ha sido una oportunidad muy linda que así ella no estuviera en este proceso sería muy importante que cada uno de nosotros lo hiciéramos con nuestros padres, nuestros abuelos, recuperar esa historia oral y conectarnos a todo nivel", comentó Andrade.

Finalmente, agradeció la atención a la historia que ha recibido la historia de su mamá e hizo un llamado para que la próxima semana la Corte seleccione su tutela y pronuncie sobre el tiempo que debe esperar un paciente terminal para poder irse con dignidad.

"Mucha gente desaparece del mundo sin la oportunidad de ser oída, ser validada, de ser apreciada y con este derrame de atención de los medios en el caso de mi mamá lo más importante para ella es que esto sirva para cambiar, porque está dando sus últimos momentos en la vida para luchar por eso, hay que generar ese cambio, y que sientan también que la muerte es un proceso natural y tranquilo y si está asistido de la manera como ella quiere, por profesionales expertos, no tiene que ser traumático. Vamos a poder superarlo", subrayó.

Solo en 20 años en Colombia, 124 personas han accedido a la eutanasia a través del sistema de salud.

