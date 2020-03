La declaración jurada del general Salamanca que tiene en aprietos al director de la Policía

Afirma que el general Óscar Atehortúa le ordenó sacar a tres hombres del grupo de inteligencia. El alto oficial enfrenta otros tres cargos.

Chats de WhatsApp y abundante documentación es la base de la Procuraduría para llamar a juicio al actual al director de la Policía Nacional.

Atehortúa fue advertido de las falencias presentadas en el desarrollo de la construcción del complejo de vivienda en San Luis, Tolima. Y, aun así, según la Procuraduría, decidió archivar el proceso por este incumplimiento “sin haber antes siquiera realizado una visita para verificar que se honraran las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista y promover las acciones de responsabilidad contra este, dado el evidente incumplimiento”.

El general también tendrá que responder por no haberse separado de las investigaciones que se llevaban a cabo por estas irregularidades y, según la Procuraduría, como inspector de la Policía era consciente de la ilegalidad de su comportamiento, pues era la segunda instancia como autoridad disciplinaria al interior de la Policía.

El director de la institución también enfrenta el cargo de tráfico de influencias. El principal testigo de este proceso, el inspector general William Salamanca, le dijo a la Procuraduría que el general le pidió que sacaran a tres personas del grupo de inteligencia, a lo que le expresó su inconformidad, lo que generó su envío a vacaciones tal como quedó en el expediente del Ministerio Público.

“Tal instrucción a la que se opuso Salamanca, soportada en que no le tenía confianza a ese oficial porque consideraba que ‘sus actuaciones generaron dudas’, llevó a que el director dispusiera su inmediata salida a disfrutar de todo el periodo vacacional acumulado -402 días en total-, situación que obligaba al inspector a apartarse del cargo en el que ejercía ‘las atribuciones disciplinarias en la institución’”, señala la investigación.

Salamanca cita lo que le dijo Atehortúa visiblemente molesto en ese momento: “me dijo ‘bueno haga lo que quiera, pero usted me cumple la orden y me saca, me saca ese equipo de ahí, todo con Martínez. Si no le gusta haga lo que quiera (…)’, y al final decide esa misma tarde noche, el mismo 19 de diciembre, notificar al jefe de Talento Humano de la Policía para que me saque con vacaciones”.

Pero ahí no para todo. También debe el general Atehortúa responder por posible extralimitación de funciones, pues pidió ser informado de la investigación por la construcción del complejo de vivienda, lo que fue corroborado, dice la Procuraduría, por el general Salamanca en declaración jurada.

“A principios del mes de octubre el capitán José Fernando Llanos me informa que él está en curso de ascenso para ostentar el grado de mayor y que el director general de la Policía, el general Atehortúa, lo llamó para que revisara unos procesos con relación a la construcción de unas casas en el centro nacional de operaciones”, dijo Salamanca.

Según el Ministerio Público, estas afirmaciones fueron corroboradas con otros miembros de la Policía que sustentaron las afirmaciones de Salamanca. De esta manera, citada la audiencia pública, el general Atehortúa podrá defenderse de cada uno de los cargos.

En contexto:

Procuraduría llama a juicio disciplinario a director de la Policía por contrato de viviendas