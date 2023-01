La declaración no se autorizó: mindefensa sobre general que pidió perdón por muerte de exguerrillero

Guillermo Botero afirmó que están cobrándole su transparencia y explicó por qué inicialmente habló de un forcejeo. También respondió a quienes piden su renuncia.

¿Quién le dio la primera versión del forcejo en caso de la muerte del exguerrillero Dimar Torres?

GB: Él (el cabo Jaime Gómez) le dio una versión a sus superiores como es lo lógico, inmediatamente se comienza una investigación. Esa versión que da él es concurrente, similar, idéntica a la que él entrega a la Fiscalía General. Eso es lo que trasmito a los medios de manera inmediata. Lo que era importante era hacer transparencia. Aquí no se tapa nada, aquí actuamos con total transparencia.

¿No se corroboró esa versión?

GB: En principio se dijo que era un homicidio, que podía ser culposo o en legítima defensa. Esas fueron las dos opciones que abrí, siempre advirtiendo que continuaría la investigación a cargo de la Fiscalía. ¿Qué pasa si no se hubiera dicho nada? Entonces, hubiera sido al contrario: “Claro, están encubriendo, quieren volver a las épocas pretéritas, no están haciéndolo con transparencia”, y esto sí generaba un perjuicio sobre la institución absolutamente inmenso.

¿A usted lo pusieron a sacar una conclusión de una manera tajante de que esta era un acto de legítima defensa?

GB: Nosotros estamos fundamentados en lo que él dice y, acto seguido que el hecho ocurre, la totalidad de acervo probatorio se le entrega a la Fiscalía y es ella la que continúa con la investigación y no nosotros. Nosotros continuamos con unas investigaciones que tienen, no un carácter penal, sino administrativo, tienen un carácter disciplinario, eventualmente puede haber un carácter sancionatorio no penal.

Este es el mundo al revés, uno está en la picota pública por cuenta de haber contado lo que efectivamente ocurrió y cómo se iba desarrollando esa verdad.

Pero, eso finalmente no fue lo que ocurrió

GB: Cuando supimos lo de la necropsia, inmediatamente salimos a contar que era lo que había pasado. Y si mañana saliera otra verdad procesal, inmediatamente lo manifestaríamos, porque esto nadie ha dicho la última palabra hasta ahora.

Usted dijo en una entrevista: “si hubo un homicidio, ha tenido que haber una motivación”. ¿Eso no suena a justificación?

GB: No, no. Cuando uno hace esa expresión es que hay que continuar la investigación para saber efectivamente qué fue lo que pasó, ¿hubo un caso de intolerancia? Es posible.

Aquí lo que hay es un hecho que es absolutamente doloroso, terrible, que va contra el prestigio de una institución que tiene más de 230 mil hombres, una institución que ha tenido formación en derechos humanos, que tiene cero tolerancia contra conductas delictuales por instrucciones precisas del presidente Iván Duque.

¿Esa ligereza de la primera declaración es suficiente para buscar una responsabilidad política?

GB: Ahí no hay ligereza de ninguna clase, ahí lo que hubo fue transparencia. Lo que pasa es que después las redes sociales comienzan a mover unas versiones que a la postre no son y acaban desvirtuando absolutamente todo.

La verdad de hoy puede cambiar en ocho días, pueden aparecer nuevos elementos que no conozco. En este momento la investigación la tiene la Fiscalía, que puede encontrar pruebas que la lleven a conclusiones diferentes”.

¿Qué opina sobre la declaración del general Luis Villegas, comandante de la fuerza de tarea Vulcano que pidió perdón por el asesinato de Dimar Torres?

Esa declaración no fue concertada, no fue autorizada, es una posición personal. Él puede decir lo que quiera, pero eso no es una posición institucional. Las posiciones institucionales las fija el Ejército de Colombia. Él tendrá que explicar la razón de su dicho, explicar sus circunstancias.

¿Usted no renuncia como lo piden la oposición?

Soy una persona que he actuado con absoluta transparencia, que he mostrado todos mis actos, he dado todas las explicaciones a que haya lugar, que por el contrario me están endilgando algunas cosas por la transparencia. Yo lo entiendo como un acto de oposición al gobierno.

¿Sufrió tortura Dimar Torres?

Existe una desinformación importante, aquí se dijo que esa persona había sido mutilada. El fiscal fue sumamente claro y contestó categóricamente que no había tortura.

